Papa Francesco: nomina mons. Laurent Ulrich arcivescovo di Parigi

Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Parigi mons. Laurent Ulrich, finora arcivescovo di Lille. Lo comunica il bollettino della Sala stampa vaticana.

Mons. Laurent Ulrich è nato il 7 settembre 1951 a Dijon, nell’omonima arcidiocesi. Ha ottenuto la maîtrise in Filosofia presso l’Università della sua città, ha frequentato il Seminario universitario Saint-Irénée e ha conseguito la Licenza in Teologia presso l’Université Catholique de Lyon. È stato ordinato sacerdote il 2 dicembre 1979. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vice-parroco nel settore di Beaune (1980-1984) e decano aggiunto (1984-1985); vicario episcopale incaricato della formazione permanente, la pastorale sacramentaria e liturgica (1985-1990) e dal 1986 anche per i laici e i religiosi impegnati pastoralmente; vicario generale e delegato per l’Apostolato dei Laici (1990-2000).

Eletto arcivescovo di Chambéry e vescovo di Saint-Jean-de-Maurienne et Tarentaise il 6 giugno 2000, è stato consacrato il 10 settembre successivo. Il 1° febbraio 2008 è stato nominato arcivescovo-vescovo di Lille, divenendo arcivescovo metropolita il 29 marzo, quando la Sede di Lille è stata elevata a Metropolitana. All’interno della Conferenza episcopale francese, è presidente del Consiglio per l’Insegnamento Cattolico.