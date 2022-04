Austria: cala il numero dei religiosi. Arciabate Birnbacher, “continua il nostro lavoro nella pastorale, in scuole e ospedali”

Il numero dei religiosi in Austria prosegue con un leggero calo. Questo è il risultato delle statistiche attuali per l’anno 2021, che la Conferenza degli Ordini austriaca ha presentato in una conferenza stampa odierna a Vienna. Al 1° gennaio 2021 c’erano 4.310 religiosi in 193 comunità religiose in Austria. Nel 2020 il numero era di 4.507. Poco è cambiato nella distribuzione di circa due terzi di religiose e un terzo di religiosi. Ci sono un totale di 2.822 suore nei 106 ordini femminili e 1.488 sacerdoti e fratelli negli 87 ordini maschili. Secondo la conferenza, il motivo principale del calo del numero totale risiede nell’età elevata dei religiosi: il 63 per cento delle suore ha almeno 75 anni. Negli ordini maschili, la proporzione in questa fascia di età è del 29%. “Sappiamo che stiamo invecchiando sempre di più”, ha sottolineato la segretaria generale della Conferenza degli Ordini austriaci, suor Christine Rod, ma gli ordini divengono anche qualcosa come “centri di competenza” per affrontare le difficoltà dell’invecchiamento. 191 religiosi sono morti nel 2021 (50 uomini e 141 donne). Lievemente aumentati gli ingressi con 35 novizi. Nel 2021, 23 religiosi hanno emesso la professione perpetua, e ci son state anche 11 ordinazioni sacerdotali. Le scuole e gli ospedali continuano ad essere importanti campi di attività per gli ordini religiosi in Austria. Il numero di studenti nelle 218 scuole religiose in tutta l’Austria era di circa 52.000. Gli ospedali religiosi hanno curato 1,8 milioni di pazienti in 23 strutture per un totale di 8.000 posti letto, che è un quinto del totale nazionale. L’arciabate Korbinian Birnbacher, presidente della Conferenza degli Ordini austriaci guarda con fiducia al futuro: “insieme abbiamo trovato e stiamo trovando soluzioni e modi per continuare il nostro lavoro nella pastorale, nelle scuole e negli ospedali a beneficio delle persone”.