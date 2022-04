Caregiver familiari: in maggio la XII Giornata intitolata “Verso nuovi percorsi di cura”. Quattro incontri di formazione su Zoom

“Verso nuovi percorsi di cura”: questo il titolo della dodicesima edizione del Caregiver day realizzata dalla cooperativa sociale Anziani e non solo, sostenuta dall’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, da Career Aps- Associazione dei caregiver familiari dell’Emilia Romagna-e dall’Ausl di Modena.

“Gli eventi di questa edizione – si legge in un comunicato – faranno luce su temi emergenti che coinvolgono, la fragilità, la non autosufficienza, la funzione che nella rete assistenziale svolgono i familiari che hanno responsabilità di cura, le politiche a supporto dei caregiver familiari. Gli incontri metteranno a confronto ricerche, competenze, esperienze, testimonianze, con l’obiettivo di integrare e valorizzare la conoscenza, la capacità di dare cura, la messa a punto di interventi e politiche di supporto” .

La partecipazione (previa iscrizione) è gratuita. Gli incontri saranno effettuati in modalità remota tramite piattaforma Zoom e in streaming su Canale You Tube. Si terranno dalle ore 15 alle 17. Il 6 maggio si parlerà di un tema di grande attualità: “Riforma del sistema nazionale dei servizi a favore di anziani non autosufficienti” prevista dal Pnrr . Il 13 maggio il tema sarà “Giovani caregiver: è tempo di politiche di sostegno”. Il 19 maggio il focus del confronto sarà “Sostenere la cura di chi lavora”. Il 27 maggio il tema è “Conoscere il decadimento cognitivo, come prevenirlo e sostenerlo”.

Per informazioni ed iscrizioni: tel. 059 645421 E-mail :info@anzianienonsolo.it

www.caregiverday.it www.anzianienonsolo.it