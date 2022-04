Sostenibilità ed ecologia: al via domani “Verde Giffoni – Youth for the Present”

Al via “Verde Giffoni – Youth for the Present”, l’iniziativa rivolta alla salvaguardia del Pianeta e destinata alla Generazione Z. Da domani, 27 e fino al 30 aprile, quattro giorni dedicati alla sostenibilità, intesa nella sua accezione più ampia e declinata attraverso cinema, cultura, comunicazione, musica e innovazione. L’evento è pronto a dar voce a circa 400 ragazze e ragazzi, dai 14 ai 25 anni provenienti da tutt’Italia, chiamati a confrontarsi con esperti di tematiche ambientali, artisti impegnati per la tutela del Pianeta ma anche uomini e donne che si occupano di psicologia, filosofia, ricerca scientifica e innovazione.

L’iniziativa è organizzata dall’Ente autonomo Giffoni Experience, co-finanziata dal Ministero della Cultura-Direzione generale per il cinema e dalla Regione Campania.

Al centro il cinema come linguaggio in grado di diffondere i valori della sostenibilità e dell’ecologia. I film saranno divisi in due sezioni: “In&Out Society” e “Futura” (quest’ultima aperta al pubblico https://bit.ly/3OiyVWh) e proveranno a fornire un quadro chiaro su ecologia, ambiente, salvaguardia dell’ecosistema e degli animali.

“Verde Giffoni – spiega il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi – rappresenta la nostra nuova sfida e rientra perfettamente nel processo creativo che, da 52 anni, fa di Giffoni un caso unico al mondo. Un festival cinematografico capace di evolversi e dare voce alle nuove generazioni su tematiche che rappresentano, in particolare per i ragazzi, delle vere e proprie urgenze. La sostenibilità ne è una parola chiave, intesa però in termini universali. Non è solo una questione di ambientalismo o di ecologia: vogliamo che abbia una veste etica, morale, in grado di coinvolgere la coscienza di ciascuno di noi. Dobbiamo necessariamente aprirci al futuro, prepararlo e determinare le condizioni per un mondo finalmente migliore. Questa iniziativa vuole essere un vento di speranza, aria pulita da respirare a pieni polmoni, la leva intorno a cui costruire il presente”.

L’apertura di Verde Giffoni è in programma domani, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala Galileo della Multimedia Valley. Le ragazze e i ragazzi parteciperanno non a semplici incontri ma a veri e propri laboratori di pensiero, riflessione e confronto. Si parte con padre Enzo Fortunato, francescano, giornalista e scrittore, promotore del Manifesto di Assisi, che incontrerà i giffoner insieme a Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente oltre che di Symbola, la Fondazione per le qualità italiane di cui è stato ideatore e fondatore. Info sul programma completo su www.verdegiffoni.it, dove sarà possibile seguire l’evento in streaming.