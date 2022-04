Primo maggio: Acli Caserta, stasera l’incontro “La persona vera ricchezza del lavoro”

Nell’ambito del programma di avvicinamento alla Festa dei Lavoratori, le Acli di Caserta promuovono un incontro di formazione dal titolo “La persona vera ricchezza del lavoro”. L’approfondimento sarà curato da don Gianmichele Marotta, docente di Etica sociale presso l’Issr “SS. Apostoli Pietro e Paolo” di Capua e direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro di Caserta.

L’incontro si terrà stasera, alle ore 18. Per partecipare sarà sufficiente connettersi mediante la piattaforma Google Meet con il seguente link https://meet.google.com/djw-tjaz-byt.

Il tema è proposto in adesione al messaggio dei vescovi italiani per la festa del 1° maggio: “La centralità della persona nel lavoro alla luce dello stile di Gesù per una cultura della cura”.

La dignità umana, ricordano le Acli di Caserta, passa dalla promozione del lavoro e dalla capacità della società a formare i giovani alla professione. Nell’enciclica, “Fratelli tutti”, Papa Francesco ha scritto: “Il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale, perché non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo”.