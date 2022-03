Violenza contro le donne: Vinci, il 26 marzo un incontro per prevenire e contrastare i femminicidi

Un evento incentrato sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio: lo organizza il Comune di Vinci (Firenze) il 24 marzo alle 21.15 alla Casa del Popolo di Sovigliana (via Empolese 282). L’iniziativa, “Violenza sulle donne e femminicidio: quali strumenti, metodi e criteri per contrastare?”, è stata organizzata dall’amministrazione comunale. A moderare la serata la caposervizio regionale de “Il Tirreno” Ilaria Bonuccelli. Tra i relatori la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, uno dei massimi esperti del settore; Eleonora Gallerini, Angela Schiavetti e Maria Chiara Bellini, rispettivamente presidente, avvocata e psicologa del Centro aiuto donna Lilith, il centro antiviolenza presente nell’area dell’Empolese-Valdelsa. Per il Comune interverranno il sindaco Giuseppe Torchia e la vicesindaca, con delega alle pari opportunità Sara Iallorenzi, che spiega: “L’obiettivo della serata è avviare una riflessione, un confronto tra chi è competente, a livello nazionale, dal punto di vista legislativo e chi invece lo è dal punto di vista operativo-territoriale. Una bella opportunità, su un tema che purtroppo è sempre più attuale e su cui è necessario fare attente valutazioni”.