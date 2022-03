Giornata vittime della mafia: Lamorgese (min. Interno), “consolidare l’impegno di istituzioni e società civile per affermare la cultura della legalità”

“Ricordare le vittime innocenti delle mafie è fondamentale per costruire un futuro più giusto e libero per le nuove generazioni, nel segno di una convinta azione contro tutti i tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali capaci di approfittare delle difficoltà economiche e sociali per imporre la loro forza opprimente”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia.

“Costruire una memoria comune e rafforzare la coscienza civica significa consolidare l’impegno di istituzioni e società civile per affermare la cultura della legalità e garantire così effettive condizioni di crescita e sviluppo dei nostri territori”, ha proseguito la titolare del Viminale ricordando “il sacrificio di tutti i servitori dello Stato che hanno dato la vita per contrastare gli attacchi criminali”.