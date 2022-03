Diocesi: Caltanissetta, domani s’inaugura la mostra “Passio Christi… alle soglie del silenzio”

Sarà inaugurata, martedì 22 marzo, alle 18 – e si potrà assistere in diretta streaming sul canale YouTube e sul sito della diocesi di Caltanissetta –, la mostra “Passio Christi …alle soglie del silenzio”, allestita nelle sale del Museo diocesano “Mons. Giovanni Speciale” in occasione della solennità della Pasqua. Sarà presente il vescovo Mario Russotto, che guiderà la visita introdotta dal racconto delle opere a cura degli studenti del liceo classico “P. Mignosi”.

Attraverso l’attenta selezione di alcuni dipinti di pregevole valore artistico raffiguranti temi della Passione – databili tra il XVI e il XVIII secolo e provenienti da alcune chiese della diocesi – il museo si propone di offrire ai visitatori un’esperienza estetica coinvolgente, empatica, innescata dall’interazione di musica, parola e opera d’arte: procedere di sala in sala, di scena in scena, sostare, ascoltare, riflettere per lasciarsi interrogare, sino alle soglie del Sabato Santo, il giorno del silenzio, del mistero, dove sperimentare il vuoto di un mondo senza Cristo e scoprirne la necessità.

Le opere esposte raccontano la Passione – dall’ Ultima Cena all’Andata al Calvario –, la Crocifissione, affrontando infine il tema della Pietà, e lungo il percorso, di fronte a ogni dipinto, l’ascolto di una meditazione del vescovo conduce chi lo contempla all’interno di un viaggio intimo e intenso.

Un’esperienza che concerne il sentimento del bello, coinvolgendo armoniosamente più facoltà, assecondata dalle voci di Monica Granatelli, Gianluca Mancuso, Aldo Rapè di Primaquinta, che sulle musiche originali di Giovanni D’ Aquila leggono le meditazioni. La mostra sarà visitabile sino al 19 aprile, dal lunedì al venerdì – sabato solo la mattina – con il seguente orario: 9-12.30 e 16-18.30.