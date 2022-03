Salute mentale: Roma, il 9 aprile convegno sui 30 anni dei “Laboratori psicoanalitici”, nati per essere vicini al territorio e ai bisogni della gente

“I Laboratori psicoanalitici: 30 anni di un’idea” è il tema del convegno in programma sabato 9 aprile a Roma (Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo e online su Zoom, ore 9-18). Obiettivo dell’incontro, celebrare i trent’anni dell’esperienza dei Laboratori psicoanalitici di Roma ripercorrendone il percorso e presentando idee e passioni che hanno animato questi singolari centri clinici e culturali.

Il primo Laboratorio psicoanalitico, spiega un comunicato, “nasce nel 1990 nel quartiere romano di San Lorenzo, su iniziativa di Paolo Perrotti, una delle figure più originali della psicoanalisi italiana, didatta della Società italiana di psicoanalisi (Spi)”. Perrotti aveva fondato nel 1972 in collaborazione con Cesare Musatti e Adriano Ossicini “Lo spazio psicoanalitico”, associazione frequentata anche da filosofi e artisti. Quando vengono istituite in Italia le scuole di specializzazione in psicoterapia, “Lo spazio psicoanalitico” è una delle prime scuole riconosciute dal Miur. Perrotti “non accettava che la psicoanalisi fosse accessibile solo a un’élite privilegiata, senza confrontarsi con le grandi questioni sociali e politiche e con i problemi e i bisogni del territorio in cui lo psicoanalista esercita la sua professione. Il Laboratorio psicoanalitico sarà allora un centro clinico che si rivolge a strati più vasti della popolazione, creando un rapporto più stretto tra la psicoanalisi e la realtà sociale urbana a partire da una intensa condivisione in gruppo dell’esperienza clinica, oltre ad essere un centro di formazione e specializzazione per giovani analisti”. Da allora ne sono nati altri cinque in altrettanti quartieri di Roma: Prati nel 1998, Piramide nel 2000, San Giovanni e Tiburtino nel 2004, Centocelle nel 2008.

Per essere vicini alle persone costrette a vivere l’esperienza traumatizzante della pandemia e del lockdown, i Laboratori psicoanalitici hanno attivato già nel marzo 2020 un Servizio di ascolto telefonico Covid, poi temporaneamente confluito nel servizio organizzato dal ministero della Salute “Numero verde, ascolto psicologico Covid-19”. Un pronto soccorso psicologico gratuito continuato fino a giugno 2021.

Nel corso del convegno verrà presentato il docufilm I Laboratori psicoanalitici di Roma: i trenta anelli dell’albero, realizzato da Giulio Bottini e Fabrizio Orsola.