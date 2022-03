Ucraina: diocesi Ragusa, il 23 marzo veglia di preghiera per la pace

Si svolgerà, mercoledì 23 marzo, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa, una veglia di preghiera per la pace in Ucraina. A promuoverla la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Il momento di preghiera, che sarà presieduto dal vescovo Giuseppe La Placa, avrà inizio alle 20. Vittorio e Rina Schininà, che insieme a don Tonino Puglisi presiedono la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, rivolgeranno un invito a tutti i fedeli a partecipare e a unirsi in preghiera per invocare il dono della Pace per l’Ucraina e per tutti i popoli che soffrono per le guerre.