Aiuti umanitari: Oxfam, al via campagna “Salviamo vite nelle emergenze”

(Photo by PETER LAZAR/AFP via Getty Images fornita da Oxfam)

Attualmente nel mondo sono oltre 82 milioni le persone in fuga da guerre dimenticate, catastrofi climatiche, discriminazioni. 45 milioni sopravvivono al limite della carestia. 1 persona su 4 non ha accesso a fonti d’acqua pulita. Da poco meno di un mese la guerra in Ucraina ha ricacciato l’Europa e il mondo intero indietro di decenni. Centinaia di migliaia di rifugiati si sono ammassati in poche settimane ai confini con Polonia, Romania, Moldavia, Ungheria e potrebbero superare i 4 milioni in breve tempo. Ogni giorno, Oxfam risponde a circa 30 emergenze nel mondo – dove nell’ultimo anno ha soccorso 19,7 milioni di persone – per portare acqua pulita, cibo, ripari e kit di primo soccorso in paesi distrutti da anni di guerra come Yemen e Siria. Ora è anche al confine con l’Ucraina per aiutare le persone in fuga dalle bombe – soprattutto donne e bambini – garantendo cibo, assistenza legale e protezione. Per assicurare aiuti di prima necessità, acqua pulita a quante più persone possibile, Oxfam Italia lancia oggi la campagna di raccolta fondi “Salviamo vite nelle emergenze”. Fino al 9 aprile, si potrà offrire un piccolo contributo con un Sms solidale o chiamata da telefono fisso al 45584. Con 2 euro sarà possibile donare bustine potabilizzanti per purificare 200 litri di acqua, sufficienti al fabbisogno settimanale di una famiglia in emergenza, per bere, lavarsi e cucinare; 5 euro sarà possibile donare un telone impermeabile e resistente alle basse temperature per proteggere dal freddo chi è in fuga dalla guerra. 10 euro sarà possibile donare un kit di emergenza completo a una famiglia: un recipiente che contiene bustine potabilizzanti, sapone disinfettante e detergenti, asciugamani e oggetti per la pulizia personale, per tenere lontane malattie e virus e garantire acqua pulita. Info su www.oxfam.it