Cammino sinodale: Messina, il 23 marzo un incontro con il vescovo di Patti

“Prosegue la fase diocesana del cammino sinodale dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela che vive un ulteriore momento di grazia con la presenza di mons. Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti, il quale terrà un incontro dal titolo ‘Sinodalità: cammino di fede’”, si legge in una nota della diocesi.

L’incontro, aperto a tutti i fedeli dell’arcidiocesi, avrà luogo mercoledì 23 marzo, alle ore 18.30, presso la chiesa parrocchiale “Santa Maria Incoronata” a Camaro Superiore, Messina. “Sarà una preziosa occasione per metterci sempre più in attento ascolto di ciò che lo Spirito chiede alla nostra comunità ecclesiale”, prosegue la nota.

In considerazione delle normative ancora vigenti, l’incontro tenuto dal vescovo Giombanco è contingentato; sarà tuttavia possibile prenderne visione in differita sui canali YouTube e Facebook dell’arcidiocesi nei giorni successivi.