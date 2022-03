Ucraina: Mazara del Vallo, da mercoledì in diocesi il primo gruppo di 14 profughi. Avviata raccolta fondi e beni

Saranno 14 tra donne e bambini i profughi ucraini che verranno accolti nella diocesi di Mazara del Vallo. Il gruppo arriverà mercoledì in Sicilia e, grazie alla disponibilità data dalla diocesi a Caritas italiana, raggiungeranno il territorio diocesano tramite il corridoio umanitario creato proprio dalla struttura della Chiesa italiana. I 14 profughi fanno parte di un gruppo più nutrito che arriverà in Sicilia con un volo speciale organizzato da Caritas Italiana.

“È un primo passo concreto anche della nostra diocesi nel percorso d’accoglienza di Caritas Italiana ai nostri fratelli ucraini che fuggono dalla guerra”, ha sottolineato il vescovo Domenico Mogavero, aggiungendo che “la diocesi si farà carico di garantire i beni di prima necessità ai profughi, promuovendo anche percorsi di integrazione per donne e bambini, grazie anche alla collaborazione con la piccola comunità ucraina presente in città”.

A livello locale – spiega la diocesi – il coordinamento delle attività di accoglienza è stato affidato alla Caritas diocesana guidata da Girolamo Errante Parrino, con la collaborazione delle parrocchie e dei fedeli che hanno già dato la disponibilità per l’accoglienza dei profughi nelle proprie abitazioni. La Caritas diocesana, nei giorni scorsi, aveva già dato disponibilità a Caritas Italiana di 50 posti letto. Chi vuole sostenere con una donazione libera gli aiuti ai fratelli ucraini può farlo con un versamento su conto corrente. Intanto a Marsala, l’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”, con la collaborazione di alcuni alunni del Liceo “Pascasino”, ha avviato una raccolta di beni di prima necessità per i profughi che saranno accolti in diocesi.