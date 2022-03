Papa Francesco: il calendario delle celebrazioni liturgiche di aprile e maggio

Si apre con il viaggio a Malta, per concludersi con le beatificazioni in piazza San Pietro, il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute dal Papa nei mesi di aprile e maggio. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede. Il 2 e 3 aprile Francesco compirà il suo viaggio apostolico a Malta, e la domenica successiva, 10 aprile, Domenica delle Palme, presiederà la Messa della Passione del Signore in piazza San Pietro, alle 10. Il triduo pasquale comincerà il 14 aprile, Giovedì Santo, con la Messa del Crisma nella basilica di San Pietro. Il 15 aprile, Venerdì Sant0, il Papa presiederà la celebrazione della Passione del Signore, alle 17 nella basilica di San Pietro, mentre la sera, alle 21.15, è in programma la tradizionale “Via Crucis” al Colosseo. Il 16 aprile, alle 19.30 nella basilica di San Pietro si svolgerà la Veglia Pasquale nella notte santa. Il giorno dopo, domenica 17 aprile, la Messa in piazza San Pietro, alle 10, seguita alle 12 dalla benedizione “Urbi et Orbi” dalla loggia centrale della basilica. Il 24 aprile, seconda Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, Papa Francesco celebrerà la Messa nella basilica di San Pietro, alle 10. Il 15 maggio, la stessa piazza, nello stesso orario, sarà il luogo della cerimonia per la beatificazione di 10 beati: Titus Brandsma; Lazzaro, detto Devasahayam; César de Bus; Luigi Maria Palazzolo; Giustino Maria Russolillo; Charles de Foucauld; Maria Rivier; Maria Francesca di Gesù Rubatto; Maria di Gesù Santocanale; Maria Domenica Mantovani.