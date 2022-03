Munera: nel nuovo numero focus sul Pnrr e una presa di posizione contro la guerra in Ucraina, “spaventosa e ingiusta”

“I duecentocinquanta miliardi di euro destinati alle istituzioni italiane per finanziare e realizzare opere in settori strategici e riforme sono la risorsa che si auspica possa sostenere la transizione verso un futuro sostenibile a livello sociale, economico e ambientale”. Lo si legge nel nuovo numero (1/2022) della rivista Munera, in cui si citano le sei missioni che costituiscono la difficile sfida che il Pnrr si pone: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. “È il momento della verità e della scelta: in quale mondo vogliamo vivere e quale ruolo vogliamo giocare?”. Munera riporta anche una presa di posizione della redazione sulla guerra in atto in Ucraina (“Fermiamo una guerra spaventosa e ingiusta”).

Il numero presenta inoltre un contributo di Paolo Branca, professore di Lingua e letteratura araba all’Università Cattolica, sui rapporti tra vita e morte, speranza e fede, e di Antonella Bastone, docente presso le Università di Torino, del Piemonte Orientale e di Genova sul contributo delle neuroscienze alla pedagogia.