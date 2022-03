Diocesi: Cassano all’Jonio, il 25 marzo il santuario della Madonna del Castello in Castrovillari diventa basilica pontificia minore

Venerdì 25 marzo, nella solennità dell’Annunciazione del Signore, il santuario della Madonna del Castello in Castrovillari verrà elevato alla dignità di basilica pontificia minore. Un evento storico per la cittadina del Pollino e per l’intera diocesi di Cassano all’Jonio. Tale riconoscimento – ha affermato il vescovo Francesco Savino –, intende intensificare il vincolo con la Chiesa di Roma ed è un ulteriore segno di considerazione ed affetto paterno di Papa Francesco per la nostra diocesi.

Alla chiesa cattedrale e a quella di San Giuliano nella stessa Castrovillari che portano già il titolo di basilica minore si aggiungerà dunque il santuario della Madonna del Castello, che merita questo titolo per motivi storici e artistici ma soprattutto, spiega una nota della diocesi, per l’incisività pastorale. Il culto verso la Vergine è profondamente radicato nel popolo. Convinti – ha rimarcato mons. Savino – che lo sguardo della Madre è fonte di luce e il suo grembo sorgente di forza, la Basilica sarà spazio atteso per dare nuovo impulso all’evangelizzazione e rafforzare la comunione ecclesiale nella nostra Chiesa.

Alla solenne concelebrazione eucaristica che il vescovo presiederà alle 18 parteciperanno oltre ai fedeli, devoti e pellegrini, le massime autorità civili e militari del territorio. Durante la celebrazione ci uniremo – ha evidenziato mons. Savino –, alla preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, in comunione con Papa Francesco.