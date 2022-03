Acqua: Università Foro italico – Siti, domani un evento a Roma per sensibilizzare i giovani su tutela, rispetto e uso consapevole

Si terrà domani, dalle ore 9:30 alle 19:00 presso lo “Spazio 900” di Roma, in occasione del World Water Day 2022, AQUAE!, manifestazione promossa dalla Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) e dall’Università di Roma Foro Italico. Un’intera giornata per sensibilizzare tutti, soprattutto i più giovani, sulla tutela e sul rispetto dell’acqua, ma anche sull’uso consapevole e sostenibile di questa risorsa. L’evento sarà anche un’occasione per commentare e diffondere – alla presenza di ragazzi delle scuole secondarie, autorità, istituzioni, giornalisti e ricercatori – il Rapporto Onu 2022 sulle acque. Un appuntamento dove scoprire questa preziosa risorsa in ogni sua forma e per costruire un domani più sostenibile. L’edizione di quest’anno avrà come focus le acque sotterranee, all’insegna del “rendere visibile l’invisibile”.

Cliccando sul seguente link (https://www.galateaeventi.it/aquae2022/registrati/) è possibile registrarsi per partecipare in presenza o per seguire la manifestazione in streaming.

AQUAE! verrà aperto da Attilio Parisi, rettore dell’Ateneo dell’Università di Roma Foro Italico, insieme a Vincenzo Romano Spica, direttore scientifico dell’evento, e da Italo Angelillo, Past President ed attuale vice presidente della Società italiana d’igiene. Previste sessioni con talk sul Rapporto mondiale delle Nazioni unite sullo sviluppo delle risorse idriche e sulla sostenibilità dell’acqua nei suoi usi.