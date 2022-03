Diocesi: Savona, ripartono le visite guidate per le scuole in cattedrale e Cappella Sistina

Riprendono le attività didattiche nel complesso museale della cattedrale e Cappella Sistina. Nelle mattinate dal 22 marzo al 13 aprile sarà in visita una decina di classi delle scuole elementari di Savona e Albissola Marina, accompagnate dai docenti e accolte dal gruppo di lavoro museale che animerà l’attività.

Si proseguirà l’esperienza formativa già avviata lo scorso anno sul “Vivere l’arte”, reinventando il Coro ligneo. La proposta per i bambini, progettata anche in relazione alla pastorale scolastica, sarà sviluppata sull’essenzialità francescana: dal vivere l’arte all’abitarla, dalla geometria degli ambienti al rapporto tra spazi di vita e natura. Oggetti d’indagine le strutture, i decori, i suoni, il canto.

La visita sarà inoltre integrata dal laboratorio musicale condotto dall’associazione Pro Musica Antiqua, che si esibirà nella Cappella Sistina a sostegno dell’emozionante esperienza. Come già avvenuto con successo lo scorso anno, si offrirà ai bambini la preziosa opportunità di conoscere da vicino gli strumenti antichi e le armonie rinascimentali, sperimentandone danze e ritmi.

“L’iniziativa – spiega un comunicato – è fortemente motivata da esigenze educative e formative dei bambini, finalizzate alla conoscenza della città e del suo patrimonio culturale, storico e artistico, e dalla finalità primaria in ambito museale di incontrare la realtà scolastica e affiancarla nella fruizione dei beni storico artistici del territorio”. Il progetto si articola sostanzialmente in tre fasi: preparazione della classe in aula da parte dei docenti, visita guidata al complesso monumentale, eventuale approfondimento a scuola delle scoperte fatte.

Per lo svolgimento dei laboratori sarà utilizzato, come di consueto, lo spazio del corridoio antistante l’Archivio Storico diocesano. Saranno presenti nel complesso museale in veste di animatori Silvia Ivaldi, Franca Briano, Barbara Smeraldo, Donatella Montanaro, Silvia Vivalda, Silvana Berruti, Flora Parodi.