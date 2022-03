Diocesi: Urbino, mercoledì convegno “Aspetti etici nella ricerca scientifica” con il prof. Magnani

Nell’ambito degli incontri “Gocce di vita: cultura, etica, spiritualità nella professionalità” organizzati dalla Pastorale universitaria della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado in collaborazione con il personale docente e ricercatori dell’Università di Urbino, mercoledì23 marzo il prof. Mauro Magnani, prorettore dell’Ateneo approfondirà alcuni “Aspetti etici nella ricerca scientifica”. L’incontro, con inizio alle 18, si svolgerà in modalità mista: in presenza, presso il circolo Acli in via santa Chiara 19, e online, su piattaforma Google Meet.

“Stiamo assistendo al dolore lacerante dei popoli coinvolti in guerra e al dolore che la pandemia continua a seminare nel mondo”, hanno scritto nella lettera di invito i coordinatori degli incontri, suor Mariglena Gjoni e padre Luca Gabrielli, sottolineando che “in questo tempo forte di Quaresima non possiamo non interrogarci su questi avvenimenti anche alla luce della fede e nella prospettiva scientifica”.