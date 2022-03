Turismo: Conferenza episcopale sarda, il 26 marzo a Cagliari convegno su “Identità, cultura religiosa e turismo”

A due mesi dalla firma del Protocollo d’Intesa, stipulato il 20 gennaio scorso, l’assessorato regionale del Turismo e la Conferenza episcopale sarda organizzano per sabato prossimo, 26 marzo, alle 9.30, un convegno regionale dal titolo: “Identità, cultura religiosa e turismo – Condivisione e prospettive di sviluppo”. L’evento si svolgerà nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (via Sanjust, 11 – Cagliari). Il ruolo dei cammini, dei luoghi di pellegrinaggio e degli itinerari spirituali, sostenuto nel corso degli ultimi anni sullo scenario nazionale e internazionale da organismi istituzionali, enti religiosi e associazioni no-profit, rappresenta per la Regione Sardegna e per la Conferenza episcopale sarda – si ricorda in una nota – “un segmento strategico per rilanciare e consolidare la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale attraverso la riscoperta delle vie cristiane ed identitarie percorse nei tempi dai pellegrini, al fine di condividere un nuovo processo di crescita umana, solidale e culturale-sociale”. L’incontro sarà inoltre un’occasione di confronto tra i vescovi rappresentanti le diverse diocesi sulle priorità, sulle esigenze di coinvolgimento ecclesiale e le disponibilità dei luoghi di culto. Nel corso del convegno, infine, verranno attivati dei tavoli di lavoro tematici funzionali alla condivisione dello stato dell’arte sullo sviluppo delle iniziative del turismo culturale-religioso nel territorio isolano.