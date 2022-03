Diocesi: Venezia, il 25 marzo mons. Moraglia presiede in cattedrale una messa nel decennale dell’inizio del ministero episcopale

Nella solennità dell’Annunciazione e dell’Incarnazione del Verbo, venerdì 25 marzo, il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, presiederà nella basilica cattedrale di San Marco Evangelista una messa solenne che avrà inizio alle 10. La partecipazione dei fedeli sarà libera, nei limiti dei posti disponibili e del distanziamento.

Nel corso della celebrazione il patriarca si unirà spiritualmente all’atto di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria che il Santo Padre Francesco compirà a Roma.

In quel giorno ricorreranno anche i dieci anni dall’ingresso di mons. Moraglia a Venezia: sarà ricordato anche questo anniversario. Tuttavia, hanno spiegato dal Patriarcato, una particolare e più significativa celebrazione per tutta la diocesi avverrà il 21 maggio presso la basilica della Salute, in concomitanza con il centenario dell’incoronazione dell’icona della Vergine Mesopanditissa.