Ucraina: Iacomini (Unicef Italia), “fermare attacchi alle scuole. Oltre 320 distrutte in tre settimane”

Il “bombardamento di una scuola a Mariupol” è “l’ennesimo attacco ad un luogo di pace che si va a sommare, fonti ucraine, ad altre 320 scuole colpite durante queste tre settimane di conflitto”. Lo ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.

“Le scuole, come ospedali, asili, edifici civili, non dovrebbero essere un target così come i bambini e le bambine in fuga con i loro parenti”, ha proseguito Iacomini, sottolineando che “il numero delle scuole colpite si va a sommare alle oltre 700 distrutte durante gli 8 anni di conflitto nel Donbass. Un numero impressionante”.