Giornata vittime della mafia: Cartabia (min. Giustizia), “onorarle impegnando le migliori risorse per un’azione costante e concreta al servizio della giustizia”

“Onorare le vittime è impegnare contro le mafie le migliori risorse delle istituzioni, per un’azione costante e concreta al servizio della domanda di giustizia dei cittadini”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia.

Ponendo l’attenzione sulla necessità “di avere di fronte ad insidie sempre nuove delle mafie strumenti sempre aggiornati”, la Guardasigilli ha sottolineato che “in questa direzione vanno i nostri sforzi, per tenere i fondi del Pnrr al riparo dalle infiltrazioni dei clan e in questa direzione vanno anche le interlocuzioni avviate dal ministero con le altre autorità competenti, per la costituzione di un osservatorio permanente sulla raccolta dei dati sull’intero iter riguardante i beni sequestrati e confiscati, con l’obiettivo di far emergere tempestivamente le criticità”. “Valorizziamo ogni intervento che possa rendere sempre più efficaci gli strumenti, per restituire alla società civile quello che le mafie le hanno tolto”, ha assicurato Cartabia, secondo cui “ricordare i nomi di ciascuna vittima innocente ogni anno, in questa giornata fortemente voluta dall’associazione Libera, significa anche rinnovare l’impegno per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella Giustizia”.