Cammino sinodale: Rossano-Cariati, il 23 marzo l’incontro per gli operatori di tutte le attività sportive

La commissione dell’Ufficio pastorale per il tempo libero, sport e turismo dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, ha organizzato per mercoledì 23 marzo alle 18.30 nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino nell’area urbana di Rossano, il primo incontro per operatori di tutte le attività sportive, nell’ambito del cammino sinodale intrapreso in diocesi, seguendo il percorso tracciato di incontro e soprattutto di ascolto di tutte le realtà che compongono il tessuto sociale.

L’appuntamento, promosso dall’ufficio diretto da don Rocco Grillo e composto dai membri della commissione, Natale Bruno, Francesco Filomia e Michele Abastante, si prefigge in futuro “l’obiettivo di costituire una rete tra gli operatori del settore – si legge in un comunicato –. L’occasione rappresenta un momento importante di confronto e di dialogo, guidati dallo spirito e dalle modalità offerte dal Sinodo indetto da Papa Francesco, improntato all’ascolto della gente comune. Con attenzione non solo alle questioni immediate, ma anche a ciò che siamo chiamati a diventare nel medio-lungo periodo. Per tale motivo la Chiesa intende aprire le sue porte per incontrare ed ascoltare, capire le esigenze di ognuno”. In questo senso la commissione “vuole prendere spunto per colmare una lacuna del nostro amato territorio: la capacità di riunirsi e fare rete. L’occasione dunque di potersi incontrare è quella indicata e l’augurio è quello di potersi vedere per esprimere la propria opinione ed ascoltare quella degli altri”.