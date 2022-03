Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Siracusa, mons. Lomanto invita la diocesi il 25 marzo al santuario della Madonna delle Lacrime

“Certi che ‘alle sue Sante Lacrime Gesù nulla rifiuta’, vi esorto ad un’intensa comunione di preghiera”. Con queste parole l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, comunica l’adesione dell’arcidiocesi all’invito del Santo Padre ad “unirci in preghiera per la pace”. Per questo, sacerdoti, diaconi, religiosi e tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla veglia che si terrà venerdì 25 marzo, alle 20, presso il santuario della Madonna delle Lacrime “per unirci spiritualmente – spiega mons. Lomanto – all’Atto di Consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria”.