Ucraina: Chieti, il 24 marzo preghiera ecumenica per la pace con l’arcivescovo Forte e il presbitero ortodosso ucraino Grytskiv

In occasione della Giornata dei martiri missionari, che si celebra giovedì 24 marzo, la chiesa del Carmine a Chieti (ex chiesa delle Orsoline) ospiterà una preghiera ecumenica per la pace guidata dall’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, e dal presbitero ortodosso ucraino Anatoliy Grytskiv del Patriarcato di Costantinopoli. Al momento di preghiera, con inizio alle 17.30, sono stati invitati ad unirsi i fedeli dell’arcidiocesi, i membri della Comunità ortodossa presente sul territorio e quanti vorranno partecipare per chiedere al Signore il dono della pace.