Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: vescovi di Argentina, Perù e Bolivia si uniranno alla preghiera del Papa

Varie Conferenze episcopali dell’America Latina, aderendo all’invito del Papa, rilanciato anche dalla Pontificia Commissione per l’America Latina e dal Celam, si uniranno venerdì prossimo alla preghiera di consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria, che avverrà contemporaneamente in Vaticano e a Fatima. In Argentina, alle 13 (le ore 17 a Roma), nella basilica di Nostra Signora di Luján, il presidente dell’Episcopato, mons. Oscar Ojea, presiederà la celebrazione della messa in cui si reciteranno in modo speciale le preghiere per il dono della pace per queste nazioni e per il mondo intero. Mons. Ojea ha invitato a concelebrare quanti più vescovi possibile. Inoltre, saranno uniti nella preghiera i santuari e le diocesi del Paese.

Anche in Perù i vescovi si uniranno alla preghiera, come afferma in un video il presidente della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos: “Vogliamo invitare tutti i fratelli e le persone di buona volontà, affinché in ogni tempio, parrocchia, cappella e casa possiamo unirci a Papa Francesco, questo 25 marzo alle 11 del mattino (ora del Perù, ndr), per implorare Dio per la fine della questa guerra”.

La Chiesa della Bolivia si unirà all’appello di Papa Francesco attraverso una celebrazione penitenziale quaresimale, che si terrà nella basilica minore di San Francisco di La Paz alle 12 (ora locale). Inoltre, la Conferenza episcopale boliviana invita tutte le giurisdizioni ecclesiali a unirsi alla preghiera di Papa Francesco.