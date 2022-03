Ucraina: Caritas Italiana, in arrivo voli umanitari con 600 profughi. Martedì anche il card. Bassetti a Fiumicino per l’accoglienza

Prosegue l’impegno della Chiesa che è in Italia per l’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, nelle nazioni limitrofe e nel nostro Paese. Per la prossima settimana sono stati organizzati tre voli umanitari grazie alla collaborazione con la ong Solidaire e il supporto di Open Arms. Questi voli, che da Varsavia giungeranno negli aeroporti di Fiumicino, Cagliari e Palermo, permetteranno a oltre 600 cittadini ucraini di arrivare in Italia e di essere accolti da circa 40 Caritas diocesane del nostro Paese, isole comprese.

In coincidenza con l’arrivo previsto presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino nella giornata di martedì 22 marzo, alle 17.30 si terrà una conferenza stampa alla quale interverranno il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, Enrique Piñeyro presidente di Solidaire, Oscar Camps, fondatore di Open Arms.

Saranno inoltre presenti Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana e mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes.