Armida Barelli: Pontificia Università Antonianum, domani un incontro di studio

“Armida Barelli, novità di un carisma”, è il tema dell’incontro di studio che si svolgerà lunedì 21 marzo presso la Pontificia Università Antonianum in vista della beatificazione programmata per sabato 30 aprile 2022. Appuntamento alle 17 presso l’aula A dell’Ateneo per l’evento promosso dall’Istituto francescano di spiritualità e dall’Istituto superiore di scienze religiose “Redemptor Hominis”.

Nel corso dell’incontro, moderato dal prof. Ernesto Dezza, interverranno il prof. Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Teologia della suddetta Università, e la professoressa Barbara Pandolfi, vicepostulatrice della causa di beatificazione di Armida Barelli.

Per assistere all’evento in presenza è richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

Sarà possibile assistere all’incontro anche online, se non ancora iscritti alla Pontificia Università Antonianum previa registrazione all’indirizzo www.antonianum.eu/registrazione.