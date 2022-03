Giornata vittime della mafia: Libera, lunedì la XXVII edizione. Napoli piazza principale. Don Ciotti, “ricordiamo i morti per la democrazia, per la libertà”

“C’è un’Italia che si ribella all’indifferenza, all’illegalità, alle mafie e alla corruzione che devasta i beni comuni e ruba la speranza. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona”. Lo afferma Libera nell’imminenza della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che, come ogni anno, promuove per il 21 marzo con Avviso Pubblico e in collaborazione con la Rai. L’evento principale si svolgerà a Napoli, ma altre manifestazioni sono in programma da Milano a Vittoria, da Torino a Foligno, da Firenze a Roma. Appuntamenti sono previsti anche in America Latina – a Città del Messico, Bogotà e Buenos Aires, Quito – mentre in Europa iniziative si svolgeranno a Parigi davanti la Tour Eiffel, a Marsiglia al Vecchio Porto, a Strasburgo davanti alla Corte europea dei diritti umani. E poi Berlino, Monaco, Colonia, Lipsia, Madrid, La Valletta…

Quella di quest’anno sarà la 27ª edizione. “La Giornata della memoria e dell’impegno – ha ricordato Luigi Ciotti, presidente di Libera – non è la retorica della memoria, non è un evento, ma è una memoria viva. Loro sono morti, uccisi dalla violenza criminale mafiosa, noi dobbiamo essere più vivi. E’ una memoria che non si esaurisce con il 21 marzo, tutti i giorni abbiamo una responsabilità e un impegno: non ingabbiare la memoria del passato, ma farla vivere nel presente e trasmetterla alle nuove generazioni”. “Il nostro Paese – ha aggiunto il sacerdote – deve ricordare non solo i nomi importanti, ma tutti quei figli, padri, madri, mariti, mogli il cui dolore dei familiari è uguale e profondo. Il Paese deve scrivere quei nomi nelle proprie coscienze perché sono morti per la democrazia, per la libertà”.

A Napoli si svolgerà un corteo con partenza alle 9 da piazza Garibaldi per arrivare a piazza Plebiscito dove alle 10.30 inizierà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Alle 11.30 è previsto l’intervento conclusivo di Luigi Ciotti. Sarà presente il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.