A Sua Immagine: nella puntata di oggi l’accoglienza di Katia e Bruno a ragazzi disabili. Don Ciotti si racconta

Nella puntata di oggi “A Sua Immagine”, in onda dalla 16.05, su Rai Uno, incontrerà una coppia: Katia e Bruno. Si erano conosciuti al liceo, si sono fidanzati e poi sposati, nel 1996. Poi l’arrivo di due figli, Andrea nato nel 1999, e Paolo nel 2002. Una famiglia come tante, una vita tranquilla nel torinese. Ma Katia e Bruno hanno fin da ragazzi un’ansia di condivisione trasmessagli da don Oreste Benzi e dagli amici della Comunità Giovanni XXIII. Katia convince Bruno, e insieme, decidono di aprire la loro casa a bambini e ragazzi con gravi problemi. Col sostegno della loro comunità diventano una casa famiglia e iniziano gli affidi: una quindicina dal 2003 ad oggi. Qualche tempo dopo Bruno lascia il suo lavoro, tranquillo e ben remunerato, per dare il via a una cooperativa di lavoro per disabili. Alcuni giorni fa, su suggerimento di un’amica, scrivono la loro storia a Papa Francesco, e questi con loro somma sorpresa, gli telefona. Sarebbe un perfetto lieto fine, se non fosse che la storia di Katia, e Bruno, continua: con le sue gioie, le inevitabili complicanze di ogni famiglia, e sempre nuove sfide. A Sua immagine continuerà con “Le Ragioni della Speranza”, con don Davide Banzato. Ospite della puntata: don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, che si racconta con passione.

Nella puntata di domani, in onda dalle 10.30, “A Sua Immagine” dedica la puntata al tema del Male: come affrontarlo, come provare ad estirparlo, come imparare a conviverci senza restarne travolti, come spiegarlo ai bambini, ma anche, come riuscire quando possibile, a cavarne del Bene. Prendendo spunto dai numerosi interventi di Papa Francesco su questo tema, la puntata affronterà domande eterne e ancor più attuali in questi tempi drammatici per l’umanità: perché esiste il Male e perché Dio lo permette? È possibile estirparlo da noi stessi e dalla società, e in quali modi? E come spiegarlo ai bambini? Di tutto questo ne parlerà in studio Lorena Bianchetti con lo psicologo Ezio Aceti, e don Maurizio Patricello, il parroco di Caivano, nella cui canonica qualche giorno fa è stata lanciata una bomba carta dalla Camorra. Nella seconda parte, il collegamento con una comunità focolarina in ucraina. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa Sant’Agostino di Recanati (Macerata). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.