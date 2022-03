Ucraina: Siena, domani cresimandi e cresimati in piazza per la pace

foto SIR/Marco Calvarese

Domani, domenica 20 marzo (ore 17), si terrà presso la cattedrale Santa Maria Assunta di Siena l’incontro del card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino con i cresimandi e i cresimati. La cerimonia della “Conferma del credo in cattedrale”, alla quale parteciperanno oltre 300 ragazze e ragazzi da tutta l’arcidiocesi, terminerà con una fiaccolata per la pace in Ucraina che partirà dal duomo e si concluderà in piazza del Campo. “Dopo due anni di incontri on line – spiega don Emanuele Salvatori, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale giovanile dell’arcidiocesi – torniamo di nuovo ad incontrarci in presenza e lo facciamo questa volta con oltre 300 ragazzi e ragazze in arrivo da tutta l’arcidiocesi per la conferma del credo nella cattedrale”. “Il card. Lojudice – aggiunge don Salvatori – ci ha chiesto una piccola ma bellissima e significativa variazione al programma. Infatti, al termine della celebrazione, si uscirà dalla cattedrale e si proseguirà verso Piazza del Campo con una fiaccolata per la pace in Ucraina e in tutto il mondo. Sarà un momento importante per far vivere una bella esperienza ai ragazzi e una bella testimonianza alla città”.