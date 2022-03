Diocesi: Trento, oggi pomeriggio ordinazione di due nuovi diaconi permanenti, Michele Albertani e Antonello Siciliano

(Foto diocesi Trento)

È prevista per il pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo, l’ordinazione di due nuovi diaconi permanenti della Chiesa diocesana di Trento. Si tratta di Michele Albertani, rivano, 55 anni, e di Antonello Siciliano, 47 anni, della parrocchia di Nago-Torbole. Entrambi sposati con figli, saranno ordinati dall’arcivescovo Lauro Tisi nella messa che avrà inizio alle 16 nella chiesa di san Giuseppe a Riva del Garda.

Michele fa l’imbianchino, Antonello lavora all’Agenzia delle Entrate, puntualizza un comunicato della curia trentina. “Arrivano all’altare con il sostegno delle loro grandi famiglie, l’esperienza di scelte di accoglienza e di servizio nelle parrocchie di Riva e di Nago-Torbole, l’entusiasmo di poter collaborare da subito al Cammino sinodale appena avviato in diocesi”. In un’ampia intervista parallela rilasciata al settimanale “Vita Trentina” evidenziano la possibilità del diacono di farsi vicino alla gente comune, di essere “accessibili a tutti” e svolgere un ruolo complementare a quello dei sacerdoti, pur in costante ricerca di una migliore valorizzazione del diaconato permanente all’interno della comunità ecclesiale.

L’ordinazione diaconale di Michele Albertani ed Antonello Siciliano sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Trento e su Telepace Trento (canale 12).