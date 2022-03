Diocesi: Caritas Catanzaro, aperto lo sportello antiviolenza

Nella sede della Caritas diocesana di Catanzaro-Squillace è stato aperto lo sportello antiviolenza. A comunicarlo è la diocesi calabrese, che sottolinea come “il centro è attivo una volta a settimana in aggiunta alle attività di ascolto e sostegno già presenti in Caritas” e “nasce con l’intento di offrire una via d’uscita alle donne che si trovano in condizioni di grave disagio a seguito di abuso, maltrattamento fisico-sessuale o psicologico”. A disposizione delle donne vittime di violenza, “che necessitano di ascolto e sostegno sociale e psicologico”, ci sono le operatrici Caritas, formate dalle esperte di “Mondo Rosa”, che hanno “acquisito le competenze necessarie ad avviare le donne verso i percorsi specifici del centro antiviolenza in modo da mettere in piedi una rete di protezione per quante trovano il coraggio e la forza di liberarsi e costruire un domani diverso per sé e i propri figli”. Lo sportello è aperto ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.