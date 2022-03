Marco Biagi: Casellati, “figura che ha saputo credere fino in fondo in un progetto di innovazione del mercato del lavoro ancora oggi attuale”

“A distanza di vent’anni, ricordare la tragica uccisione di Marco Biagi significa comprendere i valori e gli ideali che quell’attentato ha voluto negare e continuare a lottare perché essi possano guidare il processo di modernizzazione della nostra società”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 20° anniversario dell’omicidio del giuslavorista Marco Biagi, avvenuto a Bologna il 19 marzo 2002 per mano di un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse.

“Questo – ha aggiunto la seconda carica dello Stato – significa rendere omaggio ad una figura che ha saputo credere fino in fondo in un progetto di innovazione del mercato del lavoro ancora oggi straordinariamente attuale, volto a promuovere la crescita dell’occupazione intervenendo sui fattori di squilibrio”. “Il coraggio di Marco Biagi, la sua indipendenza e il suo impegno civile – ha concluso Casellati – ci aiutino a proseguire queste battaglie difendendo la libertà di manifestazione del pensiero contro ogni forma di minaccia terroristica”.