Giornata vittime della mafia: Gorizia, domani veglia ecumenica in S. Ignazio

Alla vigilia della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che viene celebrata ogni anno il 21 marzo per iniziativa di Libera, domani la chiesa di Sant’Ignazio, a Gorizia, ospiterà una veglia ecumenica in memoria delle vittime di mafie. L’appuntamento, con inizio alle 18, è promosso da Coordinamento provinciale di Gorizia di Libera, Unità pastorale Gorizia Ss. Ilario e Taziano, Sant’Ignazio, San Rocco e Sant’Anna, Unione delle Chiese metodiste e valdesi unitamente a Pax Christi Punto Pace Gorizia, Agesci Zona di Gorizia, Szso Gorica e Azione Cattolica di Gorizia.