Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: le diocesi di Tivoli e Palestrina aderiscono all’invito del Papa

“Che attraverso questo atto comune di preghiera, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, il mondo ed in particolare l’Ucraina e la Russia possano vivere tempi di pace!”. Con questo auspicio mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, aderisce all’invito del Papa rivolto ai vescovi e ai sacerdoti di tutto il mondo, affinché si uniscano a lui il 25 settembre, quando consacrerà al Cuore Immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina. “Personalmente e a nome di tutta la diocesi di Tivoli e di Palestrina – annuncia il vescovo in una lettera inviata ai sacerdoti delle diocesi – mi recherò a compiere tale atto di Consacrazione alle 17 di venerdì 25 marzo presso il santuario di N. S. di Fatima in San Vittorino Romano, luogo al centro delle nostre diocesi di Tivoli e di Palestrina. Nei prossimi giorni vi farò conoscere il programma dettagliato della celebrazione alla quale invito fin d’ora tutti coloro che lo desidereranno. Chiedo anche a tutti i rettori di santuari mariani e ai parroci di fare altrettanto e di comunicare ai fedeli che ci sarà la preghiera diocesana a San Vittorino. Invito tutti a partecipare. Per gli anziani e ammalati la celebrazione presieduta dal Papa sarà trasmessa in mondovisione”.