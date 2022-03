Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: mons. Marcianò (Omi), “continuiamo a vivere nostro impegno perseverando nella preghiera per la pace”

“Continuiamo a vivere il nostro impegno perseverando nella preghiera per la pace”. È quanto scrive mons. Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, in una lettera inviata al presbiterio della Chiesa castrense, con cui trasmette la missiva destinata a tutti i sacerdoti del mondo dal card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, firmata assieme all’arcivescovo Lazzaro You Heung-sik, prefetto della Congregazione per il clero, con la quale i due prelati invitano i presbiteri a dare il loro contributo come pastori in mezzo al Popolo di Dio nel percorso sinodale. “A questa celebrazione – scrive mons. Marcianò ricordando la data del 25 marzo, quando il Papa consacrerà in San Pietro la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria –, che sarà trasmessa in mondovisione, ci uniremo tutti. Io lo farò nella chiesa di Santa Caterina; allo stesso modo ogni cappellano avrà cura di organizzare questo momento di preghiera nelle cappelle degli enti affidati”.