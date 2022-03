Don Peppe Diana: Fico, “il suo esempio ha lasciato un segno indelebile”

“L’esempio di don Peppe Diana ha lasciato un segno indelebile. L’impegno per il riscatto della sua terra e per l’affermazione dei principi di legalità e solidarietà civile ha ispirato tutti coloro che si oppongono ogni giorno alla logica della criminalità organizzata”. Lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un post pubblicato su Facebook in occasione del 28° anniversario dell’omicidio del sacerdote.

La terza carica dello Stato ricorda “i magistrati, le forze dell’ordine, gli amministratori onesti, i volontari che, attraverso realtà associative straordinarie, si impegnano a rendere reale il cambiamento e a trasformare, anche grazie a beni confiscati alla mafia, i simboli della violenza e del malaffare in luoghi di rinascita e di riscatto sociali”. “Sono i segni – osserva – di un miracolo civile a cui don Peppe Diana ha fortemente contribuito”. “La politica e le istituzioni devono sostenere con tutti i mezzi tutti coloro che continuano a farsi testimoni della eredità ideale di don Diana, determinati a non rassegnarsi alla logica mafiosa e a difendere una visione di società governata da ideali di solidarietà, di trasparenza, di legalità”, ammonisce Fico, concludendo: “Ricorderemo il sacrificio di don Diana e tutte le vittime innocenti di mafia il 21 marzo a Napoli”.