Editoria: Rogate Ergo, il numero di marzo dedicato agli adolescenti

foto archivio

In vista dell’incontro a Roma degli adolescenti con il Papa, il 18 aprile, la rivista “Rogate ergo” approfondisce, nel numero di marzo, l’argomento: ”Incontro agli adolescenti”. Considerando le mutazioni psicologiche e sociologiche che hanno toccato l’adolescenza negli ultimi anni, don Tonino Lasconi, scrittore e pastoralista, definisce questa età: “Un quadro d’autore da restaurare”. Mutazioni che, per il pedagogista Mario Pollo, sono una delle cause che rendono opaca l’immagine degli adolescenti, di cui i media solitamente si occupano quando assurgono a protagonisti di fatti negativi. Lo psicoanalista don Nico Dal Molin si sofferma sulla fragilità degli adolescenti, provati e disorientati più di altri da due anni di pandemia. Importante per gli educatori è ottenere dagli adolescenti “la disponibilità a non adagiarsi su sentimenti di negatività o di rassegnazione, ma di vivere come compagni di viaggio la relazione con Dio, con gli amici e con una comunità educante pronta ad accompagnarli”. In proposito la rivista racconta l’esperienza del progetto Cei “Seme di Vento”, promossa dalla diocesi di Bari, che mette gli adolescenti al centro dell’attenzione della comunità come anello di congiunzione di tre pastorali: familiare, giovanile e catechistica. “Ci siamo detti – scrive don Michele Birardi, direttore della pastorale diocesana giovanile – che più che riportare i ragazzi in chiesa è la Chiesa che deve riportarsi accanto a loro”.