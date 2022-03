Giuseppini del Murialdo: Torino, al via oggi le celebrazioni per il 150° della Congregazione

(Foto: arcidiocesi di Torino)

“Da Torino al mondo in cammino con i giovani”. Questo lo slogan delle celebrazioni per il 150° di fondazione della Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) che prendono il via oggi a Torino. Il 19 marzo 1873, infatti, nella cappella del collegio Artigianelli in corso Palestro 14 a Torino, il sacerdote teologo Leonardo Murialdo, santo sociale amico di don Bosco, fondava la Congregazione di San Giuseppe, i Giuseppini del Murialdo oggi diffusa in Italia, Europa dell’Est, India, Africa, America Latina accanto ai giovani più poveri con scuole, oratori, centri di formazione professionale, case famiglia.

Questa mattina, alle 9.30, nella cappella della Fondazione, presso il Collegio Artigianelli Casa Madre dei Giuseppini del Murialdo, il padre generale don Tullio Locateli presiederà una preghiera di ringraziamento nel giorno della fondazione nella festa liturgica di San Giuseppe patrono della Congregazione. Poi, alle 18, l’avvio solenne delle celebrazioni presso il santuario di Nostra Signora della Salute (in vila Vibò 26) dove si venerano le spoglie mortali di san Leonardo Murialdo. In questa occasione mons. Cesare Nosiglia, amministratore apostolico di Torino e di Susa, ordinerà diaconi sei religiosi giuseppini (originari del Ghana, Benin, India ed Ecuador).