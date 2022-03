Economia sociale e Terzo settore: Macerata, lunedì tavola rotonda con Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli

Sarà dedicata a “Economia sociale e Terzo settore” la tavola rotonda in programma lunedì 21 marzo a Macerata. L’iniziativa, che sarà ospitata dalle 15 presso l’aula 2 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università cittadina, è organizzata da Giuseppe Rivetti, docente di Diritto tributario dell’Ateneo maceratese. Relatore principale sarà Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Stefano Pollastrelli, interverranno al dibattito Francesca Moroni, docente dell’Università di Macerata in Diritto doganale, e Maurizio Petrocchi, ricercatore in Storia contemporanea, esperto di violenza politica dell’Università di Macerata e presidente provinciale delle Acli di Fermo.