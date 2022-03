Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani in onda una puntata dedicata alla conversione

Storie di ritorno a Dio, protagoniste della prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 20 marzo, alle 8.40, su Rai Due. Dal Collegio di Sant’Isaia dell’Ordine Maronita, in Roma, Eva Crosetta, con suor Roberta Vinerba, rievocherà San Paolo e quella “via di damasco” che è divenuta un simbolo della svolta esistenziale e spirituale di chi inaspettatamente, sbalzato a terra dalle proprie certezze, ritrova una ragione di vita.

Suor Roberta racconterà anche il diario della sua conversione, a tratti sofferta: prima anticlericale, poi folgorata dalle parole “Dio ti ama”. Sarà un intrecciarsi di sentimenti, prove fisiche e rivolgimenti interiori che sconvolgeranno la vita dell’altro ospite, Franco Del Brocco, di Ceccano (Fr), guarito spiritualmente due volte, prima dalla cecità interiore, poi da quella fisica. Come San Paolo, sarà trasformato non da un pensiero, ma da un incontro. Il programma di Vito Sidoti incontra anche Eugenio Scarpone, che in carcere ha conosciuto la svolta, invertendo la rotta della sua vita per risalire verso ciò che davvero vale.