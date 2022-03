Papa Francesco: promulgata la costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, in vigore dal 5 giugno

Il Papa ha promulgato oggi il testo della Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, che entrerà in vigore il giorno 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste. “Con l’entrata in vigore della presente Costituzione apostolica – si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, che pubblica il testo – viene integralmente abrogata e sostituita la Costituzione apostolica Pastor bonus e in tal modo l’azione di riforma circa la Curia romana trova la sua forma compiuta”. Lunedì 21 marzo, alle 11.30, presso la Sala Stampa della Santa Sede, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della nuova Costituzione apostolica. Interverranno il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi, mons. Marco Mellino, segretario del Consiglio di cardinali, e il prof. Gianfranco Ghirlanda, professore emerito della Pontificia Università Gregoriana, facoltà di Diritto canonico.