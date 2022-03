Pace: Pesaro, nel pomeriggio secondo incontro del ciclo “Prendersi cura” della Scuola “P. Panzieri”. Si parlerà di Emergency e Gino Strada

Sarà dedicato alla figura del medico attivista per la pace Gino Strada e all’organizzazione “Emergency” da lui fondata il secondo incontro per l’anno 2022 del ciclo “Prendersi cura” della Scuola di pace “P. Panzieri” di Pesaro. Oggi pomeriggio, dalle 17 presso la Biblioteca Bobbato, Centro Ipercoop Miralfiori, a raccontare la alta figura umana e professionale incarnata da Strada e l’attività dell’Ong nelle zone a maggior rischio nel mondo, sarà la Elena Damiani appartenente alla sezione fanese di Emergency. Modererà l’incontro Caterina Profili dell’Associazione “Pesaro contro la guerra”.

L’incontro sarà anche in streaming sulla pagina Facebook della Scuola di pace.