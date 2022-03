Diocesi: Ac Massa Carrara-Pontremoli, domani incontro “La gioia del Vangelo: riscaldare il cuore, dare forza alle mani”

“La gioia del Vangelo: riscaldare il cuore, dare forza alle mani”. Questo il tema dell’incontro di spiritualità in programma per domani, domenica 20 marzo, presso il monastero Santa Croce a Bocca di Magra. A promuoverle l’appuntamento, che sarà guidato da don Piero Albanesi, è l’Azione Cattolica della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli in accordo con la direzione di Caritas diocesana.

“Sappiamo quanto sia importante prendersi del tempo per ascoltare, ascoltarci e pregare insieme, in particolare in questo anno in cui siamo chiamati a vivere come Chiesa diocesana l’esperienza del Sinodo”, viene spiegato in una nota, nella quale si sottolinea che “questo incontro è un’occasione per vivere un’esperienza di discernimento spirituale comunitario, come contributo al cammino sinodale che anche la nostra Chiesa sta vivendo, per essere sempre più attenta all’umanità che vive nel nostro tempo e nella nostra terra”.