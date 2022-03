Diocesi: Bologna, stasera il card. Zuppi celebra messa in suffragio di Marco Biagi. Domani incontro con i cresimandi e i loro genitori

L’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà questa sera, alle 18.30 nella basilica di San Martino, una messa di suffragio per Marco Biagi nel 20° anniversario della sua uccisione.

Domani, domenica 20 marzo, alle 15, in occasione dell’incontro diocesano dei cresimandi, l’arcivescovo si collegherà in streaming con i loro genitori per l’avvio dei lavori sinodali. Alle 16.30, poi, il card. Zuppi in cattedrale dialogherà con i cresimandi del vicariato di Bologna centro presenti in San Pietro e con tutti gli altri collegati in streaming.

Infine, alle 17.30 in cattedrale, celebrerà la messa nella 48ª Giornata di solidarietà tra l’arcidiocesi di Bologna e la diocesi di Iringa, in Tanzania, e presiederà i riti dei catecumeni.

Tutti gli eventi di domenica 20 saranno trasmessi in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.