Società di San Vincenzo de’ Paoli: Paola Da Ros eletta nuova presidente

Paola Da Ros è la nuova Presidente della Federazione nazionale Società di San Vincenzo de’ Paoli. È stata eletta oggi e succede ad Antonio Gianfico, che è rimasto in carica per sei anni. Insieme alla presidenza è stata rinnovata anche la Giunta esecutiva: “Ho individuato – ha sottolineato la neo presidente – le consorelle ed i confratelli che, con il mio stesso entusiasmo, dovranno aiutarmi in questi anni, cercando di miscelare al meglio persone esperte con altre che, per la prima volta, si propongono per un incarico nazionale. Sono persone che provengono dalle diverse aree geografiche dell’Italia e la parte femminile è per la prima volta maggioritaria”.

Da Ros, insegnante, in San Vincenzo dal 1978, coordinatrice interregionale Veneto e Trentino dal 2017. Accanto a lei Marco Guercio, Vicepresidente nazionale, già coordinatore interregionale Piemonte e Valle D’Aosta; Luca Stefanini, riconfermato nella carica di tesoriere della Federazione nazionale; Anna Taliente, segretaria della Federazione, già segretaria della Federazione lombarda; Giovanni Armenise, già vicepresidente del Consiglio centrale della Puglia; Monica Assanta, giornalista, esperta nel settore della comunicazione medico scientifica; Maria Ketty Cannizzo, segretaria del Consiglio centrale di Caltagirone; Marco Crosti, già presidente dell’Associazione La San Vincenzo Onlus – ente morale; Monica Galdo, già membro della Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Società di San Vincenzo de’ Paoli come responsabile della Macro area Impegno nel sociale e nuova progettualità.

“Intendo proseguire sulla via segnata da chi ci ha preceduto – ha assicurato Da Ros –, facendo attenzione agli elementi di novità, ai cambiamenti sociali, economici e tecnologici in corso. Sono essi a suggerirci che dobbiamo muoverci, perché fermarsi equivale a cadere”.

La Società di San Vincenzo de’ Paoli è presente in 152 Paesi nel mondo e conta più di 800.000 soci, oltre ad 1 milione e mezzo di volontari non soci, suddivisi in 48.000 gruppi operativi (1.100 in Italia), diffusi sul territorio chiamati “Conferenze”.