Diocesi: Caritas Termoli, martedì incontro di formazione su “Poveri, Vangelo, creatività”

È in programma per martedì prossimo, alle 18 nella parrocchia Maria SS. del Monte Carmelo a Termoli, un incontro di formazione sul tema “Poveri, Vangelo, creatività”, dedicato a tutti i volontari delle Caritas parrocchiali e dei servizi della Caritas diocesana. Un appuntamento per approfondire le tre vie indicate da Papa Francesco alla Caritas in occasione del cinquantesimo anniversario della sua nascita, si legge nel comunicato della diocesi di Termoli-Larino, dove si precisa che i lavori si concluderanno con un laboratorio utile al confronto ed allo sviluppo. I relatori saranno Vito Chimenti, direttore della Caritas diocesana, don Gianfranco Mastroberardino, parroco della parrocchia Maria SS. del Monte Carmelo e Rossella Riccelli, facilitatrice nei percorsi di formazione promossi da Caritas Italiana.