Ucraina: Garofalo (Centro studi La Pira Cassano all’Jonio), “abitare la storia per evitare di consegnare alle future generazioni macerie”

“È il momento di abitare la storia per evitare di consegnare alle future generazioni macerie, che nel passato hanno lasciato profonde ferite. Si alzi forte e chiara la voce del dialogo, della pace e lancette dell’orologio tornino a camminare lungo il fiume del senso della storia, verso cui s’incamminano i popoli”. Lo afferma Francesco Garofalo, presidente del Centro studi “Giorgio La Pira” di Cassano all’Jonio.

Nel giorno in cui prende il via a Firenze l’Incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo e “difronte all’acuirsi della crisi tra Russia e Ucraina, oggi più che mai – sottolinea Garofalo –, vi è l’urgenza che i monasteri nel nome del venerabile Giorgio La Pira, con i quali aveva un rapporto privilegiato e speso tutta la sua vita per la pace, si uniscano in preghiera per invitare ogni cristiano a non sottrarsi a questo provvidenziale appello, che non è limitato a coloro che hanno fatto una scelta di vita particolare, ma riguarda il messaggio che Cristo ha portato nel mondo e quindi a considerare dovere di tutti quello di ricercare nei ripetuti richiami evangelici alla solidarietà ed all’accoglienza la spinta per un impegno concreto non solo nelle strutture ecclesiali, ma anche di fronte alle istituzioni Paese”.